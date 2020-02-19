Вирусолог Хитоси Оситани прокомментировал возможность переноса летних Олимпийских игр-2020 в Токио из-за эпидемии коронавируса по всему миру.

«Нам нужно найти лучший способ для проведения безопасной Олимпиады. Пока у нас нет эффективной стратегии, и я думаю, что сейчас было бы затруднительно провести Игры. Но к концу июля может сложиться совершенно иная ситуация.

Не уверен в том, что в Японии к концу июля что-то произойдет, но к этому времени, вероятно, не случится никаких больших вспышек заболевания.

Больше всего меня беспокоит заражение по типу Уханя в Африке и других частях Азии, которые затем появляются в Японии. Если это все так же будет происходить, будет сложно проводить Олимпиаду. Но власти в состоянии справиться с вирусом.

Так что все, что мы можем сделать, – предотвратить очаги болезни в дальнейшем. Японское правительство должно поддерживать государства, чтобы в соседних странах не возникало ничего подобного», – заявил Оситани на японском Клубе иностранных кореспондентов. Его цитирует Sports Illustrated.

Олимпийские игры-2020 в Японии пройдут с 24 июля по 9 августа.

По всему миру зафиксировано более 75 тысяч случаев заболеванием коронавирусом. В Китае из более чем 74 тысяч заразившихся умерли 2004 человека. В Японии известно лишь об одном смертельном случае после выявленного коронавируса.

Доктор Хитоси Оситани – бывший советник Всемирной организации здравоохранения. 20 лет назад он изучал вспышку атипичной пневмонии, возбудителем которой также был коронавирус.

Коронавирус в спорте: клуб КХЛ перенес домашние игры, в Китае отменили ивент к ОИ-2022

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере