Летние Олимпийские игры-2020 в японском Токио могут провести при пустых трибунах.

Международный олимпийский комитет находится на связи с Всемирной организацией здравоохранения. Чиновники МОК задали вопрос врачам, снизит ли риск заражения коронавирусом и распространение заболевания возможный недопуск на соревнования болельщиков.

Источники Daily Mail подчеркнули, что отсутствие фанатов на Олимпиаде станет выходом при подписанных многомиллионных контрактах телекомпаний с МОК. Наличие прямых трансляций в Международном комитете считают достойной альтернативой переносу или отмене Игр в другой город.

В Японии по состоянию на 25 февраля зафиксировано 862 случая заражения вирусом COVID-9.

Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Вирусолог: «Сейчас в Токио из-за коронавируса невозможно провести Олимпиаду-2020»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме