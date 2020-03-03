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Олимпиада-2020 может пройти в конце года из-за коронавируса

Олимпиада-2020 может пройти в конце года из-за коронавируса
Eurosport

40 мин. назад

Организаторы интерпретируют контракт очень любопытно.

Летние Олимпийские игры в Токио могут пройти в конце 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

«По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игр», – цитирует Reuters министра по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

  • Изначально Олимпийские игры запланированы на срок с 24 июля по 9 августа.
  • Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 900 человек.

Daily Mail: Олимпиаду-2020 проведут при пустых трибунах, это станет выходом для ТВ-трансляций

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