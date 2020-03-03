Летние Олимпийские игры в Токио могут пройти в конце 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

«По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игр», – цитирует Reuters министра по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

Изначально Олимпийские игры запланированы на срок с 24 июля по 9 августа.

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