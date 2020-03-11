Член организационного комитета летних Олимпийских игр-2020 Харуюки Такахаси прокомментировал проведение соревнований в свете вспышки коронавируса.

«Мы начнем серьезно обсуждать перенос Олимпиады с апреля. Не думаю, что Игры нужно отменять. Лучше отложить.

У Международного олимпийского комитета будут проблемы, если соревнования отменят. Только из-за телевизионных прав в США МОК попадет на серьезные убытки», – заявил Такахаси в интервью The Wall Street Journal, которое цитирует Daily Mail.

«Нужно готовиться к любому развитию событий. Если Олимпийские игры нельзя провести летом, то перенос на 1-2 года наиболее вероятен», – добавил чиновник агентству Reuters.

Летние Олимпийские игры-2020 стартуют в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Американский телеканал NBC уже продал рекламу в трансляциях ОИ на 1,25 миллиарда долларов. Всего от Токио-2020 ожидают выручку в размере 12,6 млрд долларов.

Daily Mail: Олимпиаду-2020 проведут при пустых трибунах, это станет выходом для ТВ-трансляций

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