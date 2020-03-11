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Оргкомитет Токио-2020: «Лучше не отменять Игры, а перенести на 1-2 года»
То есть в 2022-м будет ЧМ по футболу, а еще зимняя и летняя Олимпиада?
Член организационного комитета летних Олимпийских игр-2020 Харуюки Такахаси прокомментировал проведение соревнований в свете вспышки коронавируса.
«Мы начнем серьезно обсуждать перенос Олимпиады с апреля. Не думаю, что Игры нужно отменять. Лучше отложить.
У Международного олимпийского комитета будут проблемы, если соревнования отменят. Только из-за телевизионных прав в США МОК попадет на серьезные убытки», – заявил Такахаси в интервью The Wall Street Journal, которое цитирует Daily Mail.
«Нужно готовиться к любому развитию событий. Если Олимпийские игры нельзя провести летом, то перенос на 1-2 года наиболее вероятен», – добавил чиновник агентству Reuters.
- Летние Олимпийские игры-2020 стартуют в японском Токио с 24 июля по 9 августа.
- Американский телеканал NBC уже продал рекламу в трансляциях ОИ на 1,25 миллиарда долларов. Всего от Токио-2020 ожидают выручку в размере 12,6 млрд долларов.
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