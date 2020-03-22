Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился инсайдом о проведении летней Олимпиады 2020 года в Токио (Япония). Игры могут не состояться или быть перенесены из-за пандемии коронавируса.

«Други мои, расслабьтесь... Никакой Олимпиады в Токио-2020 не будет! В окружении премьера Абэ работает мой корешок...» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Изначально Олимпийские игры запланированы на срок с 24 июля по 9 августа.

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