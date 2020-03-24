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МОК и Япония согласились перенести Олимпиаду на 2021 год

МОК и Япония согласились перенести Олимпиаду на 2021 год
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Лето-2020 лишилось и футбольного чемпионата Европы и Олимпийских игр.

Олимпийские игры-2020 состоятся в 2021-м. Такое решение было принято по итогам встречи представителей МОК, оргкомитета Игр и правительства Японии.

О решении объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по окончании встречи.

Новые точные даты турнира неопределены, Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

  • Первоначально планировалось провести Олимпийские игры 24 июля – 9 августа.
  • Ранее из-за эпидемии коронавирусы были отложены множество крупнейших спортивных турниров, включая Евро-2020 по футболу.
  • На полдень 24 марта было выявлено 392,1 тысячи случаев заражения. Больше 17 тысяч человек скончались.

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