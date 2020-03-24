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МОК и Япония согласились перенести Олимпиаду на 2021 год
Лето-2020 лишилось и футбольного чемпионата Европы и Олимпийских игр.
Олимпийские игры-2020 состоятся в 2021-м. Такое решение было принято по итогам встречи представителей МОК, оргкомитета Игр и правительства Японии.
О решении объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по окончании встречи.
Новые точные даты турнира неопределены, Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.
- Первоначально планировалось провести Олимпийские игры 24 июля – 9 августа.
- Ранее из-за эпидемии коронавирусы были отложены множество крупнейших спортивных турниров, включая Евро-2020 по футболу.
- На полдень 24 марта было выявлено 392,1 тысячи случаев заражения. Больше 17 тысяч человек скончались.
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