Олимпийские игры
Токио-2020

Знаменитая медсестра в бикини стала лицом экипировщика России на ОИ

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Надежда Жукова, ZASPORT

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 27 минут

Медсестра Надежда Жукова попала на фото в купальнике под защитным костюмом и стала героиней мемов.

Спортивный бренд ZASPORT объявил о сотрудничестве с медсестрой из Тулы Надеждой Жуковой.

23-летняя девушка стала известной, после того как вышла на смену в инфекционный госпиталь в защитном костюме, под которым просвечивался купальник.

Олимпийские игры

Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не состоится в 2021 году

21/05/2020 В 09:00

Жукова рассказала пресс-службе бренда, что не была готова к вниманию медиа, и первое время не отвечала на вопросы журналистов, не брала телефон при незнакомых номерах и закрыла личные сообщения в соцсетях.

«Я продолжала ходить на смены, и очень приятно, что меня поддержали мои коллеги, весь коллектив. Они подбадривали: «Не переживай! Ты красотка!» Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области – спасибо им огромное!

Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме, это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить», – сообщила Надежда.

Она также добавила, что на фотографии под защитным костюмом не бикини, а спортивный топ и шорты.

  • ZASPORT – компания дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной.
  • С 2017 года бренд стал генеральным партнером ОКР и официальным экипировщиком сборных России на Олимпийских играх.

Атлетов из СССР и ГДР подозревали в абортах ради побед. Секс и беременность – допинг, но без химии

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Олимпийские игры

11-летняя теннисистка из Сирии квалифицировалась на Олимпиаду в Токио

07/03/2020 В 00:02
Токио-2020

МОК и Япония согласились перенести Олимпиаду на 2021 год

24/03/2020 В 14:29
По теме
Олимпийские игрыТокио-2020
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Олимпийские игры

Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не состоится в 2021 году

21/05/2020 В 09:00
Олимпийские игры

Атлетов из СССР и ГДР подозревали в абортах ради побед. Секс и беременность – допинг, но без химии

13/05/2020 В 08:13
Олимпийские игры

Тест: назови всех русских чемпионов ОИ-2014 в Сочи

15/04/2020 В 13:07
Токио-2020

МОК и Япония согласились перенести Олимпиаду на 2021 год

24/03/2020 В 14:29

Последние видео

Play Icon
Олимпийские игры

Как срывались и переносились Олимпиады в Токио

00:03:01
Play Icon
Play Icon
Олимпийские игры

В Японии проводили самолет в Грецию. Он летит в Афины за олимпийским огнем

00:01:20
Play Icon
Play Icon
Олимпийские игры

В Греции торжественно зажгли огонь Игр-2020 в Токио. Посмотри, как это было

00:01:44
Play Icon
Play Icon
Олимпийские игры

Россия забросила США 4 шайбы и впервые выиграла ЮОИ. Посмотри, как это было

00:04:00
Play Icon

Тренды

Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

9 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

18 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
КХЛ

Экс-игрок «Амура» устроил ДТП в центре Москвы. Он был пьян и гонял без прав

ВЧЕРА В 05:46
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

ВЧЕРА В 20:25
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

ВЧЕРА В 17:33
Play Icon
Лига чемпионов УЕФА

УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

ВЧЕРА В 15:26
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

ВЧЕРА В 14:58
Play Icon
КХЛ

URA.ru: Дацюк находится в захваченном монастыре

17/06/2020 В 13:05
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Ты 10 раз пересмотришь немыслимый гол игрока «Викинга» пяткой в стиле Златана

17/06/2020 В 12:37
Play Icon
Play Icon
Футбол

Рождение легенды: день, когда 17-летний Холанн забил 4 мяча за 21 минуту

16/06/2020 В 12:47
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат России

«Игрок «ПСЖ» избил битой прохожего, его тоже схватили». Журналисты из Европы – о Кокорине и Мамаеве

13/10/2018 В 16:11
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалМОК и Япония согласились перенести Олимпиаду на 2021 год
Следующий материалКудряшов привез 2 гола в полуфинале Кубка Турции, и его клуб проиграл 0:4