Знаменитая медсестра в бикини стала лицом экипировщика России на ОИ

Медсестра Надежда Жукова попала на фото в купальнике под защитным костюмом и стала героиней мемов.

Спортивный бренд ZASPORT объявил о сотрудничестве с медсестрой из Тулы Надеждой Жуковой.

23-летняя девушка стала известной, после того как вышла на смену в инфекционный госпиталь в защитном костюме, под которым просвечивался купальник.

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Жукова рассказала пресс-службе бренда, что не была готова к вниманию медиа, и первое время не отвечала на вопросы журналистов, не брала телефон при незнакомых номерах и закрыла личные сообщения в соцсетях.

«Я продолжала ходить на смены, и очень приятно, что меня поддержали мои коллеги, весь коллектив. Они подбадривали: «Не переживай! Ты красотка!» Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области – спасибо им огромное!

Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме, это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить», – сообщила Надежда.

Она также добавила, что на фотографии под защитным костюмом не бикини, а спортивный топ и шорты.

ZASPORT – компания дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной.

С 2017 года бренд стал генеральным партнером ОКР и официальным экипировщиком сборных России на Олимпийских играх.

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