Перенесенная на 2021 год Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

МОК рассматривает разные варианты.

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, могут пройти без зрителей. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

«Хочу провести Олимпиаду в безопасных условиях для всех. Нужно подготовить различные сценарии. Никто не хочет, чтобы Игры прошли без зрителей – ни оргкомитет, ни зрители, ни болельщики, ни спортсмены. Но мы готовы принять необходимые меры ради безопасности.

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Когда придет время решать, хотелось бы сотрудничать с японской стороной, как и прежде. Я полон решимости провести Олимпиаду в Токио в июле следующего года», – цитирует Баха NHK.

Предварительные даты проведения Игр – с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Пока неясно, смогут ли спортсмены из России выступить под национальным флагом.

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