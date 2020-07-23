Олимпийские игры
Токио-2020

Перенесенная на 2021 год Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Олимпиада

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
час назад

МОК рассматривает разные варианты.

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, могут пройти без зрителей. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

«Хочу провести Олимпиаду в безопасных условиях для всех. Нужно подготовить различные сценарии. Никто не хочет, чтобы Игры прошли без зрителей – ни оргкомитет, ни зрители, ни болельщики, ни спортсмены. Но мы готовы принять необходимые меры ради безопасности.

Токио-2020

Знаменитая медсестра в бикини стала лицом экипировщика России на ОИ

19/06/2020 В 15:19

Когда придет время решать, хотелось бы сотрудничать с японской стороной, как и прежде. Я полон решимости провести Олимпиаду в Токио в июле следующего года», – цитирует Баха NHK.

  • Предварительные даты проведения Игр – с 23 июля по 8 августа 2021 года.
  • Пока неясно, смогут ли спортсмены из России выступить под национальным флагом.

Атлетов из СССР и ГДР подозревали в абортах ради побед. Секс и беременность – допинг, но без химии

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Токио-2020

МОК и Япония согласились перенести Олимпиаду на 2021 год

24/03/2020 В 14:29
Токио-2020

Губерниев: «Никакой Олимпиады в Токио не будет»

22/03/2020 В 07:45
По теме
Олимпийские игрыТокио-2020
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир