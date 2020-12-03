Организаторы летней Олимпиады в Токио, перенесенной с 2020 года на 2021-й, разработают для спортсменов и болельщиков строгий кодекс поведения для противодействия коронавирусу.

Telegraph пишет, что спортсменам будут запрещены любые физические контакты – в частности, занятия сексом. Также нельзя громко разговаривать, а носить маски в общественных местах необходимо в любое свободное от соревнований и тренировок время. Нарушителям грозят санкции, которые будут разработаны организаторами в сотрудничестве с МОК.

Токио-2020 Перенесенная на 2021 год Олимпиада в Токио может пройти без зрителей 23/07/2020 В 09:45

«Это не закон, но мы должны соблюдать меры предосторожности и просить делать то же самое от других людей», – заявил генеральный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В программу Игр входит 33 вида спорта.

Токио-2020 Знаменитая медсестра в бикини стала лицом экипировщика России на ОИ 19/06/2020 В 15:19