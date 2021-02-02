Олимпиада в Токио состоится летом независимо от ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори на встрече, посвященной подготовке к летним Олимпийским и Паралимпийским играм.
«Какой бы ни была ситуация с коронавирусом, мы проведем Игры. Мы должны выйти за рамки обсуждения того, будем мы проводить Олимпиаду или нет. Дело в том, как мы это сделаем. Это будет Олимпиада нового типа, вот о чем надо думать. Самая большая проблема – это то, как японцы сейчас видят Олимпийские игры. А во-вторых, как вести подготовку к Играм в борьбе с коронавирусом. Эти два момента должны быть в нашем поле зрения в первую очередь», – приводит слова Мори Associated Press.
- Олимпийские игры должны были пройти в Токио летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
- Теперь старт соревнований запланирован на 23 июля, финиш должен состояться 8 августа 2021 года. Название «Токио-2020» решено не менять.
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