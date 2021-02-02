«Какой бы ни была ситуация с коронавирусом, мы проведем Игры. Мы должны выйти за рамки обсуждения того, будем мы проводить Олимпиаду или нет. Дело в том, как мы это сделаем. Это будет Олимпиада нового типа, вот о чем надо думать. Самая большая проблема – это то, как японцы сейчас видят Олимпийские игры. А во-вторых, как вести подготовку к Играм в борьбе с коронавирусом. Эти два момента должны быть в нашем поле зрения в первую очередь», – приводит слова Мори Associated Press.