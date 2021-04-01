Опубликовано 01/04/2021 в 13:19 GMT | Обновлено 01/04/2021 в 13:19 GMT

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила срок подачи заявок и процедуру получения нейтрального статуса российским спортсменам.

Согласно документу, опубликованному на сайте WA, легкоатлетам нужно подать заявки не позднее 7 июня. За оформление нейтрального статуса спортсмены старше 20 лет должны заплатить 250 долларов, спортсмены до 20 или младше – 100 долларов. Заявки на выдачу нейтрального статуса необходимо подать вместе с официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), содержащими полную информацию о спортсмене. В противном случае заявка не будет рассмотрена. Спортсмены, которые намерены участвовать в Олимпиаде или ЧМ, обязаны входить в пул допинг-тестирования и должны предоставить как минимум три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до старта соревнований.

Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что российские легкоатлеты смогут выступить на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Токио-2020 Олимпиада-2020 в Токио состоится вне зависимости от COVID-19 02/02/2021 В 21:29

«На Олимпийских играх спортсмены не выступают за свои международные федерации, а являются членами олимпийской команды своего национального олимпийского комитета. Согласно решению CAS, легкоатлеты могут представлять Олимпийский комитет России и использовать ROC в качестве аббревиатуры. Как и в любом виде спорта на Олимпийских играх, международная федерация вправе определять правила отбора», – заявили ТАСС в пресс-службе МОК.

Олимпиада должна была состояться в Токио летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год.

Новая дата проведения Игр – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название «Токио-2020» решено не менять.

Токио-2020 На Олимпиаде в Токио спортсменам запретят заниматься сексом 03/12/2020 В 11:37