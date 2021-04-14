Олимпийский комитет России (ОКР) совместно с официальным экипировщиком олимпийской команды России ZASPORT презентовал форму для Олимпиады-2020 в Токио.
В дизайне формы присутствуют цвета триколора, а также использован современный вариант распространенного элемента русского костюма – оплечье. Сообщается, что на экипировке будет расположен оберег на удачу.
Токио-2020
Российские легкоатлеты смогут выступить на ОИ под флагом ОКР
На Олимпиаде в Токио российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC). Использование на форме или инвентаре полного названия организации запрещено. Флаг российской делегации должен включать в себя логотип ОКР, но не должен содержать текст. Использование сокращения RUS также не допускается.
- Олимпиада должна была состояться в Токио летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год.
- Новая дата проведения Игр – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название «Токио-2020» решено не менять.
Токио-2020
Олимпиада-2020 в Токио состоится вне зависимости от COVID-19
Токио-2020
На Олимпиаде в Токио спортсменам запретят заниматься сексом