Более 60% японцев в ходе опроса общественного мнения высказались против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
Это связано с низкими темпами вакцинации, ростом числа заболевших и спецификой здравоохраения: в случае резкого роста числа инфицированных, резерва больничных коек, как правило, бывает недостаточно. Сейчас в некоторых японских городах объявлен режим ЧС, а места в больницах заполнены на 90 процентов.
Агентство Киодо, проводившее опрос, отмечает: лишь 12,6% ответивших высказались за проведение Игр, но с ограниченным числом зрителей, а 25,2% респондентов – за проведение мероприятий при пустых трибунах.
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- В воскресенье в Токио прошла церемония по случаю обратного отсчета 100 дней до старта Паралимпийских игр.
- Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.
- На Играх не будут присутствовать иностранные болельщики. Решение о допуске японских фанатов еще не принято.
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