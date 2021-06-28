Опубликовано 28/06/2021 в 12:39 GMT | Обновлено 28/06/2021 в 12:48 GMT

На расширенном заседании коллегии министерства спорта России определили размер денежного вознаграждения за золотые медали на Играх-2020 в Токио.

Спортсмены русской сборной, которые станут олимпийскими чемпионами, получат премию в размере 4 миллионов рублей. За серебряные награды из бюджета выделят каждому по 2,5 млн рублей, за бронзу – 1,7 миллиона.

В Минспорта отметили, что размер финансового приза от правительства РФ не изменился по сравнению с Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило информагентство «РИА Новости».

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Во вторник, 22 июня, олимпийская чемпионка по гандболу в составе женской сборной России Владлена Бобровникова раскритиковала русских футболистов за гигантские зарплаты. Она заявила , что полузащитник Роман Зобнин в «Спартаке» получат 26 миллионов рублей в месяц.

Ранее телеграм-канал Black Mirror слил информацию, что оклад Зобнина – 3,49 млн евро (300 млн рублей) в год. Ее косвенно подтвердила жена владельца «Спартака» Зарема Салихова в интервью Ксении Собчак.

Получается, что в месяц футболист красно-белых заработает в 6,5 раза больше, чем любой олимпийский чемпион Токио-2020.

Игры в Японии стартуют 24 июля и завершатся 9 августа.

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