Линдси Флак стала одной из самой необычных участниц отборочного турнира в сборную США по семиборью на Олимпиаду-2020 в Токио. Она вышла на старт на 18 неделе беременности.

В начале 2020 года Линдси Флак приняла решение тренироваться усерднее, чем когда-либо, и дать себе последний шанс пройти квалификацию на Олимпийские игры в Токио, прежде чем завершить спортивную карьеру и посвятить себя семейной жизни. Спортсменка уволилась с работы, временно оставила будущего мужа и переехала почти на 400 км на юг, чтобы тренироваться с новым тренером в Техасском университете в долине Рио-Гранде. Она намеревалась остаться там до Олимпийских игр в США 2020 года. Но через 3 месяца после старта подготовки к Играм разразилась пандемия.

Когда Олимпиаду в Токио перенесли на год, 31-летняя Флак решила, что больше не может откладывать жизнь на потом. Она вышла замуж и предприняла попытку завести первого ребенка. Пять месяцев назад Линдси сделала тест на беременность – он оказался положительным и вызвал у спортсменки бурю эмоций. «Это были смешанные чувства. Я была взволнована, потому что всегда хотела иметь детей, но в то же время была шокирована, потому что поняла: моя карьера окончена», – сказала она Yahoo Sports

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Несмотря на беременность, спортсменка вернулась к тренировкам. Флак проконсультировалась с врачом, может ли она принять участие в олимпийской квалификации и получила разрешение при условии, что сможет избежать сильных падений. И будет тщательно прислушиваться к предупреждающим сигналам, подаваемым ее телом.

Она вышла на старт отбора в сборную США и приняла участие в соревнованиях по семиборью, которые включают забег на 800 метров и 100 метров с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, метание копья и прыжки в длину. Флак финишировала последней из 15 принявших участие в забеге спортсменок. Она досрочно сошла с дистанции на финальном этапе семиборья – беге на 800 метров. Линдси преодолела 100 метров и покинула беговую дорожку.

«Это было психологически сложно, потому что я знала, что не способна соревноваться на том же уровне, на котором могла 18 месяцев назад. Но я хотела показать, на что способны женщины. Муж и тренер немного волновались, что я буду слишком упрямой и постараюсь продолжить. Было невероятно сложно сойти с трассы, но у меня не было выбора, потому что я знала: есть еще кое-кто, о ком мне нужно беспокоиться», – сказала Флак после финиша.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Легкоатлетические соревнования стартуют 30 июля.

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