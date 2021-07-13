Вопрос влияния пандемии коронавируса на проведение летних Олимпийских игр в Токио, старт которых намечен на 23 июля, остается одним из главных в спортивной повестке. Международный олимпийский комитет настаивает, на проведении Игр в соответствии с планом, а премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти сделают все возможное для обеспечения безопасного и надежного мероприятия. Но в Токио на днях снова ввели режим чрезвычайной ситуации, опросы показывают, что многие японцы выступают против проведения Олимпиады в 2021 году, а число случаев COVID-19 растет в странах Азии и других регионах.

Могут ли отменить Олимпиаду? Хотят ли жители Японии принимать Игры?

Отмена крайне маловероятна. Хотя на вопрос, почему правительство активно продолжает подготовку к Играм, несмотря на очевидные риски, Ёсихидэ Суга ответил осторожно: «Я ответственен за защиту жизни и безопасности японцев. Конечно, мы бы не стали проводить Игры, если бы не смогли защитить народ. Организаторы сократили количество представителей иностранных делегаций, допущенных к участию, до менее чем половины от первоначальной оценки в 180 тысяч, и рассматривается возможность еще большего сокращения. Мы продолжим применять антивирусные меры, сохраняя при этом высокую бдительность».

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В Токио с 12 июля в четвертый раз введен режим чрезвычайной ситуации, который продлится вплоть до окончания Олимпийских игр. До этой даты в столице действовали усиленные меры против распространения COVID-19 – чуть мягче, чем режим ЧС, хотя и в том, и в другом случае есть ограничения по времени работы ресторанов, баров и развлекательных заведений, а также по продаже алкоголя. Власти Токио надеялись сохранить такой режим, но усилившееся распространение коронавируса не позволило этого сделать.

Один из последних социологических опросов, проведенных Nikkei, показал, что 22% респондентов считают разумным провести Олимпиаду с заполняемостью стадионов до 10 тысяч человек. 33% заявили, что Игры следует проводить без зрителей, 4% поддержали проведение соревнований без ограничений, притом 37% ответили, что все нужно отменить или отложить. То есть около 59% поддержали проведение Игр в этом году.

Планируется ли традиционная эстафета олимпийского огня?

Да, но с ограничениями. Эстафета олимпийского огня не будет проходить на дорогах общего пользования в большинстве районов Токио в течение первых восьми дней этапа с 9 по 16 июля. Во многих других частях страны мероприятия тоже сокращены. Формат эстафеты в период с 17 июля до церемонии открытия 23 июля будет утвержден позднее.

Требуется ли вакцинация или достаточно тестов ПЦР?

Решения об обязательной вакцинации спортсменов и организаторов нет, но иммунопрофилактика приветствуется. Токийский оргкомитет Олимпиады объявил, что предоставит всем 70 тысячам волонтеров, работающим на объектах Игр, возможность получить вакцину от COVID-19, а некоторым добровольцам, контактирующим со спортсменами, уже сделаны прививки.

Премьер-министр лично посетил токийский международный аэропорт Ханэда, чтобы проверить меры пограничного контроля в отношении коронавируса. Он подчеркнул, что к иностранным спортсменам и официальным лицам будут применяться строгие правила, запрещающие вступать в контакт с местным населением. Иностранные спортсмены должны будут сдать тесты в два разных дня в течение 96 часов после отъезда в Японию. Они также будут ежедневно проверяться в олимпийской деревне во время Игр.

Правительство намерено усилить контроль за въездом в страну олимпийских команд из шести государств, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса «Дельта». Такие меры затронут сборные Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана. Спортсменам из указанных стран потребуется ежедневно на протяжении недели сдавать тесты на наличие инфекции перед вылетом в Японию. Кроме того, в течение этого срока и на протяжении трех дней после прибытия на японскую территорию им будет запрещено контактировать с кем-либо, кроме тренеров и представителей своих команд. Повышенные требования к этим сборным вступили в силу 1 июля.

Лого Олимпийских игр-2020 в Токио Фото: Getty Images

Заражений вряд ли удастся избежат – кто возьмет риски?

МОК обяжет спортсменов-участников Олимпиады письменно отказаться от претензий, связанных с коронавирусом. В разработанном для подписания документе говорится, что все риски из-за возможной угрозы здоровью принимаются под личную ответственность.

«Вы наверняка следили за новостями о COVID-19 по всему миру – ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не может дать гарантий в случае с инфекцией. Это риск, который мы все на себя берем», – пояснила главный операционный директор МОК Лана Хаддад.

Планируется ли контроль за перемещением спортсменов и журналистов с помощью GPS?

Организаторы намерены при необходимости отслеживать перемещения спортсменов с помощью системы GPS. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто. Ранее было заявлено, что подобные меры будут применяться и в отношении иностранных журналистов, которые аккредитованы на соревнования.

При этом речь не идет об отслеживании каждого отдельного перемещения того или иного человека – только при возникновении соответствующей необходимости. К примеру, если он заразится – тогда служба безопасности отследит и установит его возможные контакты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Коронавирус, Олимпиада-2020 в Токио Фото: Getty Images

Что насчет болельщиков на трибунах и в фан-зонах?

Иностранцам изначально запретили посещать Олимпиаду и Паралимпиаду, а местным зрителям организаторы планировали позволить наблюдать за Играми с трибун. Но из-за введения режима ЧС в Токио соревнования не смогут посетить и японские болельщики. Такая же ситуация и в Фукусиме, где запланированы игры по бейсболу и софтболу. Стадионам в префектурах Мияги и Сидзуока на данный момент разрешено принимать до 50% вместимости или до 10 000 человек. В Ибараки будут допускать только детей. «Мне очень жаль всех людей, которые были разочарованы. Надеюсь, вы понимаете, какой трудный выбор мы сделали», – заявила президент Токио-2020 Сейко Хасимото.

Власти Токио решили полностью отказаться от организации массовых просмотров соревнований в фан-зонах города с целью предотвращения распространения инфекции. Некоторые из таких пространств, где предполагалось установить экраны для показа состязаний, будут использованы для организации центров вакцинации от коронавируса.

Решение о количестве зрителей на Паралимпийских играх, которые начнутся 24 августа, отложено до окончания Олимпиады.

А что с местами проведения соревнований?

Если подготовка в Токио идет полным ходом, то власти города Саппоро констатировали, что на данный момент не готовы к проведению олимпийских соревнований по марафонскому бегу и спортивной ходьбе из-за отсутствия ключевой информации по количеству участников, наличию зрителей и коронавирусному протоколу. Эти виды программы были перенесены из Токио в Саппоро из-за вероятности сильной жары в столице Японии в летнее время. Кроме того, здесь действует несколько организованных групп, протестующих против проведения состязаний – была составлена петиция губернатору с требованием отменить их.

«Пока никакой подготовки нет. Нам не хватает времени. На данный момент в ответ на наши вопросы мы слышим, что решение не принято и обсуждение еще идет. Без ясного регламента проведения соревнований мы не можем определить, как городская медицинская система будет задействована, поэтому как можно скорее ждем информацию от оргкомитета Игр», – пояснил Такаси Окуги, представитель городских властей, отвечающий за проведение олимпийских соревнований.

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