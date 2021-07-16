Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш призвал к соблюдению олимпийского перемирия во время Олимпиады в Токио. Он заметил, что «стремление к миру и объединению для общих целей еще важнее в этом году, так как мы боремся за то, чтобы положить конец пандемии».
«Олимпийское перемирие – это традиционный сигнал к тому, чтобы все пушки молчали в период проведения игр. Люди и народы могут развить эту передышку, чтобы установить длительный режим прекращения огня и найти путь к устойчивому миру. Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио», – заявил он.
- Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
- Всего на Олимпиаде представлено 33 вида спорта, спортсмены разыграют 339 медалей (113 комплектов).
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