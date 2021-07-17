За шесть дней до Олимпийских игр Токио снова обновил антирекорд полугодовой давности по количеству зараженных коронавирусом. 17 июля за сутки зарегистрировано 1410 случаев.

Четыре дня подряд в столице Японии фиксируют более 1000 заболевших человек в сутки, сообщаетл телеканал NHK на основании статистики минздрава. Ранее более 1400 новых случаев в сутки было зарегистрировано 21 января. Среднее количество за неделю составило более 1000 человек впервые с 27 января.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Организаторы решили проводить Игры без болельщиков.

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