В комнатах спортсменов на Олимпиаде в Токио японские организаторы решили установить картонные кровати, которые способны выдержать до 200 килограммов, но ломаются от резких движений.

Международный олимпийский комитет разработал такие меры в целях «избежать ненужных форм физического контакта».

Токио-2020 В Токио – полугодовой ковидный антирекорд. До Олимпиады – 6 дней 16 ЧАСОВ НАЗАД

Для спортсменов и представителей делегаций потребуется порядка 18 000 спальных мест. По словам менеджера олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзимы, такие кровати рассчитаны на вес только одного человека. На них не рекомендуется прыгать и «праздновать». Спортсмены сразу же назвали их «антисекс-кроватями».

Японцы как обычно экономны. Койки сделаны из дерева и перерабатываемого картона, олимпийский факел – из переработанного алюминия, постаменты – из пластиковых отходов, а электричество дадут возобновляемые источники.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Токио-2020 Генсек ООН призвал страны к соблюдению олимпийского перемирия ВЧЕРА В 09:08