Летние Олимпийские игры-2020 установят рекорд по спортсменам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В списке участников сайт Out Sports обнаружил 142 атлета, которые публично признали себя геями, лесбиянками, трансгендерами, квирами или небинарными персонами. Это более чем в два раза больше, чем на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаду пять лет назад прибыли 56 спортсменов, представляющих ЛГБТК+-движение. В Лондоне-2012 их было 23.

Атлеты с нетрадиционной ориентацией представляют 25 различных сборных в 26 видах спорта. Больше всего участников от ЛГБТК+ обнаружили в США (34 спортсмена). В топ-4 также попали Канада (16), Великобритания (15) и Нидерланды (14). Россия и другие страны бывшего СССР в списке не представлены. Полный список можно посмотреть на сайте Out Sports

Токио-2020 Олимпийцы в Токио будут спать на картонных «антисекс-кроватях» 6 ЧАСОВ НАЗАД

По видам спорта лидирует футбол, причем исключительно женская часть соревнований. 39 девушек, сделавших каминг-аут, сыграют в олимпийском турнире Токио-2020. В первую тройку также вошли регби (14 спортсменок) и баскетбол (12).

Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа. В них суммарно примут участие больше 11 тысяч спортсменов из 206 стран мира.

В соревнованиях по тяжелой атлетике впервые примет участие трансгендерная персона – сменившая пол новозеландка Лорелл Хаббард.

Токио-2020 В Токио – полугодовой ковидный антирекорд. До Олимпиады – 6 дней ДЕНЬ НАЗАД