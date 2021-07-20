Глава оргкомитета Олимпийских игр Тоширо Муто по-прежнему не исключает отмены соревнований в последний момент. Муто заявил, что будет следить за количеством зараженных и при необходимости проводить обсуждения с организаторами.
«Мы не можем предсказать, что будет дальше с заражениями коронавирусом. Поэтому мы вернемся к обсуждению, если случится всплеск новых случаев. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова проведем переговоры. На данный момент динамика может увеличиваться или уменьшаться, поэтому будем думать о том, что мы должны делать, когда возникнет ситуация», – приводит слова Муто Sky Sports.
- За последние сутки было зарегистрировано еще девять зараженных, имеющих отношение к Олимпиаде. Общее число заболевших достигло 67.
- Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.
- Организаторы решили проводить Игры без болельщиков.
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