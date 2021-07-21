Опубликовано 21/07/2021 в 06:53 GMT

На летних Олимпийских играх в Токио обнаружено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба МОК.

Одним из зараженных является иностранный спортсмен, не проживающий на территории олимпийской деревни. Шесть случаев выявлено среди японских подрядчиков и еще один – у иностранца, связанного с проведением Игр. Согласно официальным данным , всего на Олимпиаде зарегистрировано 79 случаев заражения.

Известно, что в число зараженных попала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре. 21-летняя спортсменка сдала два положительных ПЦР-теста. Она переносит болезнь бессимптомно, но пропустит Олимпиаду в Токио, так как Агирре нужно пройти 10-дневный карантин, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Чили.

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Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа. В них суммарно примут участие больше 11 тысяч спортсменов из 206 стран мира.

Организаторы решили проводить Игры без болельщиков.

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