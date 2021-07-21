Соревнования в Токио познакомят массового зрителя с карате, скалолазанием, серфингом и скейтбордингом. Один вид спорта на Игры вернется, а еще семь получат новые дисциплины.

Карате

Новый вид единоборств пройдет в восьми дисциплинах. Всего примут участие 80 спортсменов, которые испытают силы в двух разновидностях карате – кумите и ката. Кумите – поединок, в котором оценивают удары и приемы. Ката – выступление без соперника, где важны чистота и четкость выполнения конкретных движений. В кумите будут соревноваться по три весовых категории у женщин (до 55 кг, до 61 кг и свыше 61 кг) и у мужчин (до 67 кг, до 75 кг и свыше 75 кг). В ката выступят по 10 спортсменов среди женщин и мужчин.

Токио-2020 Брисбен выбран столицей летней Олимпиады-2032 ЧАС НАЗАД

Новый вид спорта – временное явление на Олимпиаде, он включен только в программу Игр-2020. В карате Россию представит только одна спортсменка – Анна Чернышева. Спортсменка стала третьей на турнире в Париже в дисциплине кумите в весовой категории до 55 кг.

Скалолазание

Спортивное скалолазание включает две дисциплины – мужское и женское многоборье. Всего в соревнованиях примут участие 40 спортсменов. Многоборье включает три вида: лазание на трудность, лазание на скорость и боулдеринг. Если за первые два вида говорит название, то боулдеринг – это серия коротких (5-8 перехватов) и очень сложных трасс. Между трассами спортсменам дают паузу на отдых.

Юлия Каплина Фото: Getty Images

Вид спорта впервые появился в СССР. В Олимпиаде примут участие Андрей Рубцов (чемпион Европы), Юлия Каплина (10-кратная рекордсменка мира) и Виктория Мешкова (чемпионка России). Несмотря на жесткую конкуренцию, шансы на медали у российских спортсменов велики.

Серфинг

Как и в скалолазании, в серфинге выступят 40 спортсменов – 20 у мужчин и столько же у женщин. Соответственно, будет представлено два комплекта наград. Так как в Токио нет подходящих условий для проведения соревнований, серфингисты встретятся на тихоокеанском побережье Японии. В серфинге спортсменам необходимо на полчаса выходить группами в открытое море и показывать различные элементы, которые убедят судей. Российские серфингисты на этот праздник не попали, хотя екатеринбуржец Никита Авдеев до последнего претендовал на путевку.

Скейтбординг

МОК договорился с топовыми скейтбординговыми организациями, World Skate и Street League. За путевку боролись лучшие спортсмены – они разыграют четыре комплекта наград. Мужчины и женщины поборются в дисциплинах стрит и парк. Стрит – это трюки на перилах и лестницах, парк – прыжки в рампе. Всего в соревнованиях примут участие 80 спортсменов – по 20 в каждой дисциплине. Здесь также обойдутся без представителей России, хотя россияниин Максим Круглов – один из лидеров мирового скейтбординга. Проблема в том, что в мае 2019-го Круглов отказался сдавать тест на допинг, за что получил дисквалификацию на четыре года.

Скейтбординг Фото: Getty Images

Бейсбол/софтбол

Бейсбол брал паузу на Олимпиаде, которая продлилась 13 лет. Последний раз вид спорта был представлен на Играх-2008. Соревнования решили вернуть, так как в Японии бейсбол очень популярен. Женский бейсбол пока слабо развит, а потому его заменили софтболом. Отличия в софтболе от бейсбола направлены на снижение травматизма и приспособлены к более низким физическим возможностям спортсменов.

В турнире по бейсболу примут участие сборные Японии, Мексики, Доминиканской Республики, Израиля, Южной Кореи и США. В софтболе сразятся Япония, США, Канада, Мексика, Италия и Австралия. Россия на турнирах не представлена.

Баскетбол 3х3

Новая для Олимпиады разновидность баскетбола больше известна как стритбол. Команды по три человека в старте и с одним запасным играют на площадке с одной корзиной. Основное время длится 10 минут, предусмотрен один период и овертайм по необходимости. Если команда успевает набрать 21 очко в первые 10 минут, она объявляется победителем.

Россия представлена на Олимпиаде и в мужском, и в женском турнирах. Команды проведут мини-турнир, где сыграют каждый с каждым. Помимо России, среди мужчин это Бельгия, Китай, Латвия, Нидерланды, Польша, Сербия и Япония. У женщин – Италия, Китай, Монголия, Румыния, США, Франция и Япония. Правила одни: топ-2 сразу врывается в полуфинал сетки, 3-6 места сыграют в четвертьфинале.

Баскетбол 3х3 Фото: Getty Images

Смешанная эстафета в плавании

Мужчины и женщины проплывут 4х100 метров. Россия на турнир квалифицировалась на ЧМ-2019 в составе Дарьи Васкиной, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Марии Каменевой. В заявке сборной из этой бронзовой команды присутствует только мужская часть.

Смешанные команды в дзюдо

Впервые в истории Олимпиады программа в дзюдо будет включать не только индивидуальные соревнования, но и поединки смешанных команд. В них смогут принять участие коллективы, состоящие из мужчин в весовых категориях до 73, 90 и свыше 90 кг и женщин в категориях до 57, 70 и свыше 70 кг.

Смешанные команды в триатлоне

Олимпийский триатлон – это соревнования в плавании на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км. В обновленном турнире примут участие команды из четырех человек. Каждый спортсмен должен проплыть 300 метров, проехать на велосипеде 8 км и пробежать 2 км в формате эстафеты.

Смешанные команды в стрельбе из лука

В смешанных командных соревнованиях 16 лучших команд рейтингового раунда будут состязаться до одного выбывания. Как в мужских и женских командных соревнованиях, здесь используются по две стрелы на каждого члена команды.

Токио-2020 На Олимпиаде обнаружили 79 зараженных. 8 – за последние сутки 3 ЧАСА НАЗАД