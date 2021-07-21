Стал известен город, в котором пройдут XXXV летние Олимпийские игры 2032 года. Олимпиада состоится в австралийском Брисбене.
Решение принято по итогам 138-й сессии МОК. Также выбрана дата открытия соревнований – 23 июля, сообщает ТАСС. Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.
- Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа. В них суммарно примут участие больше 11 тысяч спортсменов из 206 стран мира.
- В 2024 году Олимпиада состоится в Париже, в 2028 году – в Лос-Анджелесе.
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