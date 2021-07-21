Уже 23 июля в Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры-2020. Конечно, их перенесли на год из-за пандемии, а зрителей вовсе не пустили на японские арены, но от этого золотые, серебряные и бронзовые медали не потускнели и не потеряли значимость для спортсменов.

Но что это значит для болельщиков? То, что до Токио-2020 прошли еще 32 турнира Олимпийских игр. Как много вы вспомните городов-организаторов главных соревнований планеты Земля?

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Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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