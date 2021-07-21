В минус первый день Олимпиады на спортивную сцену выйдут футболисты и софтболистки. Из самого жаркого: в Токио сыграют мужские сборные Мексики и Франции, а в Иокогаме – Бразилия и Германия.

Софтбол, женщины, групповой этап

3:00 мск, США – Канада (Фукусима);

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6:00 мск, Мексика – Япония (Фукусима);

9:00 мск, Италия – Австралия (Фукусима);

Футбол, мужчины, групповой этап

10:30 мск, Египет – Испания (Саппоро);

11:00 мск, Новая Зеландия – Южная Корея (Касима);

11:00 мск, Мексика – Франция (Токио);

11:30 мск, Кот-д'Ивуар – Саудовская Аравия (Иокогама);

13:30 мск, Аргентина – Австралия (Саппоро);

14:00 мск, Япония – ЮАР (Токио);

14:00 мск, Гондурас – Румыния (Касима);

14:30 мск, Бразилия – Германия (Иокогама)

Церемония открытия Токио-2020 пройдет 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.

Олимпийские игры-2021 завершатся 8 августа.

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