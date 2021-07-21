В минус первый день Олимпиады на спортивную сцену выйдут футболисты и софтболистки. Из самого жаркого: в Токио сыграют мужские сборные Мексики и Франции, а в Иокогаме – Бразилия и Германия.
Софтбол, женщины, групповой этап
3:00 мск, США – Канада (Фукусима);
Токио-2020
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6:00 мск, Мексика – Япония (Фукусима);
9:00 мск, Италия – Австралия (Фукусима);
Футбол, мужчины, групповой этап
10:30 мск, Египет – Испания (Саппоро);
11:00 мск, Новая Зеландия – Южная Корея (Касима);
11:00 мск, Мексика – Франция (Токио);
11:30 мск, Кот-д'Ивуар – Саудовская Аравия (Иокогама);
13:30 мск, Аргентина – Австралия (Саппоро);
14:00 мск, Япония – ЮАР (Токио);
14:00 мск, Гондурас – Румыния (Касима);
14:30 мск, Бразилия – Германия (Иокогама)
- Церемония открытия Токио-2020 пройдет 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.
- Олимпийские игры-2021 завершатся 8 августа.
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