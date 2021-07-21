Эксперты ВЦИОМ провели опрос среди 1600 жителей России и выяснили, как соотечественники будут следить за летними Олимпийскими играми-2020 в Токио.

По данным Центра, 77% знают о проведении Олимпиады, 22% не слышали об этом событии. 61% собирается следить за ходом летних Игр. 15% из них планируют регулярно смотреть все трансляции, 10% – только те, где у сборной России есть шанс на медали, а 36% предпочтут только интересные им виды спорта. Оставшиеся 38% респондентов не будут следить за Токио-2020.

Самые популярные виды спорта у русских болельщиков – легкая атлетика (33%), водные виды спорта (31%) и художественная гимнастика (23%). В опросе участники могли дать до пяти ответов, и, видимо, из-за этого в топ-10 вошло фигурное катание – 8% зрителей и девятое место. Еще 5% назвали в числе интересных видов спорта хоккей, 3% выбрали биатлон. Последние три вида не попали в олимпийскую программу летних Игр.

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97% респондентов не знают ни одного имени спортсмена, которые будут принимать участие в Токио-2020. 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене, 4% оказались с вариантом «Другое».

Церемония открытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио пройдет в пятницу, 23 июля, в 14:00 по московскому времени.

Квалификация в женских прыжках в высоту (с участием Марии Ласицкене) состоится 5 августа, финал – 7 августа.

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