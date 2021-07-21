23 июля состоится церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио – действо начнется в 14.00 по московскому времени. Олимпиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.
Это первое в истории открытие Игр, на котором не будет зрителей из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Также, по сообщениям Kyodo, число высокопоставленных гостей будет сокращено: их планируется меньше тысячи.
Токио-2020
Фото: Getty Images
Токио-2020
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Где смотреть церемонию?
Ответственным за показ мероприятия в России будет «Первый канал» – прямая трансляция начнется в 14:00 (мск). Посмотреть повтор можно будет в 21.30 по московскому времени.
Кто откроет Игры?
Программа Олимпиады тоже претерпела изменения. Так как игры проходят под знаком гендерного равенства, в программу соревнований были добавлены женские дисциплины, стало больше смешанных соревнований. Организаторам практически удалось достигнуть абсолютного гендерного равенства: женщин-спортсменок будет 48,8%. На предыдущих Играх процент был ниже: в Лондоне – 44,2%, в Рио – 45%.
Во время парада делегации пойдут согласно японской азбуке катакана, а сразу после Греции пойдет сборная беженцев. Открывать Олимпийские игры по традиции будет император Японии Нарухито.
Организаторы Олимпиады в Токио решили отказать от дорогих шоу, которыми славится открытие Игр. Вместо этого для них будет не менее торжественный формат – он должен подчеркнуть японский колорит.
Кто знаменосец от России?
Изменения коснулись и знаменосцев: теперь их двое – мужчина и женщина. Знамя России понесут волейболист Максим Михайлов и Софья Великая, для каждого из них это уже четвертая Олимпиада. Главной интригой остается, кто же будет зажигать олимпийский огонь.
Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
Талисманами России на Играх станут Мишка-неваляшка и Шапко-кот, которых для Олимпийский комитет нашей страны разработала студия Артемия Лебедева. Общим талисманом Олимпиады-2020 стало «Вечное будущее» в сине-белых цветах. Его имя Мирайтова, оно основано на японских словах «мирай» (вечность) и «това» (вечность).
- По решению международного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда сборная России не сможет выступать под своим флагом и гимном. Гимн заменит музыка Чайковского.
- Россию в Японии будут представлять 335 спортсменов в 33 видах спорта.
- На Олимпиаде россияне не примут участие в таких дисциплинах, как баскетбол, бейсбол, софтбол, гольф, серфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.
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