Знаменитый российский хоккеист и политик Вячеслав Фетисов раскритиковал запрет российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя.
«Для меня это совершенно непонятная история, я бы так сказал, полный беспредел. Олимпийские игры – это же соревнование государств, атрибутика, то есть гимн и флаг, является обязательным условием проведения Игр. Как мы могли допустить, чтобы нас лишили того, что нам принадлежит, – особая загадка. Вообще-то, мишки водятся в разных частях нашей планеты.
Может, еще дышать и разговаривать по-русски запретят в ближайшее время? Я считаю, что наше спортивное руководство просто не умеет отстаивать интересы», – цитирует Фетисова «Петербургский дневник».
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- Из-за санкций ВАДА российские атлеты не могут выступать под национальным флагом.
- Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.
- Фетисов – чемпион Олимпиад-1984, 1988.
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