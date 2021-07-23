На Олимпиаде в Токио в бой вступает тяжелая артиллерия – российские теннисисты, отечественные команды по баскетболу 3х3, водному поло и многие другие.
Бадминтон, групповой этап
3:00 мск, женщины, одиночный разряд
Токио-2020
МОК пояснил появление границы между Украиной и Крымом на сайте ОИ
3:00 мск, женщины, парный разряд
3:00 мск, смешанный разряд
4:20 мск, мужчины, одиночный разряд
5:00 мск, мужчины, парный разряд
Баскетбол 3х3, групповой этап
4:15 мск, женщины: Россия – Япония
4:40 мск, женщины: Китай – Румыния
5:35 мск, мужчины: Польша – Латвия
6:00 мск, мужчины: Китай – Сербия
8:00 мск, женщины: Россия – Китай
8:25 мск, женщины: Румыния – Япония
9:00 мск, мужчины: Россия – Китай
9:25 мск, мужчины: Сербия – Нидерланды
11:30 мск, женщины: Италия – Монголия
11:55 мск, женщины: США – Франция
12:40 мск, мужчины: Латвия – Бельгия
13:05 мск, мужчины: Япония – Польша
15:00 мск, женщины: Монголия – США
15:25 мск, женщины: Франция – Италия
16:00 мск, мужчины: Нидерланды – Россия
16:25 мск, мужчины: Бельгия – Япония
Бокс, квалификация, 1/16 финала
5:00 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг
Победа Саадат Далгатовой
Фото: Getty Images
5:30 мск, женщины, полусредний вес, 69 кг
6:03 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг
7:24 мск, мужчины, второй полусредний вес, 69 кг
Велоспорт, мужчины
5:00 мск, шоссе, групповая гонка (розыгрыш медалей)
Водное поло, женщины, квалификация
8:00 мск, группа А, Канада – Австралия
9:30 мск, группа А, ЮАР – Испания
12:20 мск, группа B, Япония – США
13:50 мск, группа B, Китай – Россия
Волейбол, мужчины, квалификация
3:00 мск, группа А, Италия – Канада
5:05 мск, группа B, Бразилия – Тунис
8:20 мск, группа B, Россия – Аргентина
Максим Михайлов
Фото: Getty Images
10:25 мск, группа А, Япония – Венесуэла
13:40 мск, группа А, Польша – Иран
15:45 мск, группа B, США – Франция
Волейбол пляжный
3:00 мск, женщины, группа F: Япония – Чехия
4:00 мск, мужчины, группа D: Бразилия – Аргентина
5:00 мск, женщины, группа C: Бразилия – Аргентина
6:00 мск, женщины, группа A: Канада – Нидерланды
9:00 мск, женщины, группа F: Швейцария – Германия
10:00 мск, мужчины, группа A: Россия – Испания
11:00 мск, женщины, группа A: Швейцария – Германия
14:00 мск, женщины, группа C: Канада – Китай
15:00 мск, мужчины, группа D: Нидерланды – США
16:00 мск, мужчины, группа A: Норвегия – Австралия
Гандбол, мужчины, групповой этап
3:00 мск, группа А: Норвегия – Бразилия
5:00 мск, группа А: Франция – Аргентина
8:15 мск, группа B: Швеция – Бахрейн
10:15 мск, группа А: Германия – Испания
13:30 мск, группа B: Португалия – Египет
15:30 мск, группа B: Дания – Япония
Спортивная гимнастика, мужчины, квалификация
4:00 мск, многоборье, личное первенство, группа 1
8:30 мск, многоборье, личное первенство, группа 2
13:30 мск, многоборье, личное первенство, группа 3
Никита Нагорный
Фото: Getty Images
Академическая гребля
2:30 мск, женщины, одиночка: утешительные заезды
3:00 мск, мужчины, одиночка: утешительные заезды
3:30 мск, женщины, двойка парная: утешительные заезды
3:40 мск, мужчины, двойка парная: утешительные заезды
3:50 мск, женщины, двойка распашная без рулевого: предварительные заезды
4:20 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого: предварительные заезды
4:50 мск, женщины, двойка парная, ленкий вес: предварительные заезды
5:20 мск, мужчины, двойка парная, ленкий вес: предварительные заезды
5:50 мск, женщины, четверка распашная без рулевого: предварительные заезды
6:10 мск, мужчины, четверка распашная без рулевого: предварительные заезды
Дзюдо
Квалификация
5:00 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: предварительный раунд
5:10 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/16 финала
Ирина Долгова
Фото: Getty Images
5:20 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/16 финала
6:20 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/8 финала
6:30 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/8 финала
7:20 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/4 финала
7:40 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/4 финала
11:00 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: утешительные поединки
11:15 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: утешительные поединки
11:35 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/2 финала
11:50 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/2 финала
Медали
12:10 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: поединки за 3-е место
12:30 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: финал
12:40 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: поединки за 3-е место
13:00 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: финал
Конный спорт, квалификация
Конный спорт
Фото: Getty Images
11:00 мск, выездка, индивидуальное первенство
11:00 мск, выездка, командное первенство:
Плавание, предварительные заплывы
Софтбол, женщины, групповой этап
4:00 мск, Австралия – Канада
8:30 мск, США – Мексика
14:00 мск, Япония – Италия
Стрельба
Квалификация
2:30 мск, женщины, винтовка пневматическая, 10 м
7:00 мск, мужчины, пистолет пневматический, 10 м
Медали
4:45 мск, женщины, винтовка пневматическая, 10 м: финал
9:30 мск, мужчины, пистолет пневматический, 10 м: финал
Стрельба из лука
Квалификация
3:30 мск, микст, командное первенство: 1/8 финала
Ксения Перова
Фото: Getty Images
8:15 мск, микст, командное первенство: 1/4 финала
9:31 мск, микст, командное первенство: 1/2 финала
Медали
10:25 мск, микст, командное первенство: за 3-е место
10:45 мск, микст, командное первенство: финал
Теннис
5:00 мск, мужчины: 1/32 финала
5:00 мск, женщины: 1/32 финала
5:00 мск, мужчины, парный разряд: 1/16 финала
5:00 мск, женщины, парный разряд: 1/16 финала
Настольный теннис, квалификация
3:00 мск, мужчины, предварительный раунд
3:00 мск, женщины, предварительный раунд
5:15 мск, смешанные пары, 1/8 финала
8:15 мск, мужчины, раунд-I
8:15 мск, женщины, раунд-I
Тхэквондо
Квалификация
4:00 мск, женщины, до 49 кг: 1/8 финала
4:15 мск, мужчины, до 58 кг: 1/8 финала
8:00 мск, женщины, до 49 кг: 1/4 финала
8:15 мск, мужчины, до 58 кг: 1/4 финала
10:00 мск, женщины, до 49 кг: 1/2 финала
10:15 мск, мужчины, до 58 кг: 1/2 финала
13:00 мск, женщины, до 49 кг: утешительные поединки
13:15 мск, мужчины, до 58 кг: утешительные поединки
Михаил Артамонов
Фото: Getty Images
Медали
14:00 мск, женщины, до 49 кг: поединки за 3-е место
14:15 мск, мужчины, до 58 кг: поединки за 3-е место
16:00 мск, женщины, до 49 кг: финал
16:15 мск, мужчины, до 58 кг: финал
Тяжелая атлетика, женщины
Квалификация
3:50 мск, 49 кг, группа B
Медали
7:50 мск, 49 кг, группа А
Фехтование, индивидуальное первенство
Квалификация
3:00 мск, женщины, шпага: 1/32 финала
3:55 мск, мужчины, сабля: 1/32 финала
4:50 мск, женщины, шпага: 1/16 финала
5:45 мск, мужчины, сабля: 1/16 финала
6:40 мск, женщины, шпага: 1/8 финала
7:35 мск, мужчины, сабля: 1/8 финала
8:30 мск, женщины, шпага: 1/4 финала
9:25 мск, мужчины, сабля: 1/4 финала
12:00 мск, женщины, шпага: 1/2 финала
12:45 мск, мужчины, сабля: 1/2 финала
Медали
13:30 мск, женщины, шпага: матч за 3-е место
14:15 мск, мужчины, сабля: матч за 3-е место
15:00 мск, женщины, шпага: финал
15:45 мск, мужчины, сабля: финал
Футбол, женщины, групповой этап
10:30 мск, группа Е: Чили – Канада
11:00 мск, группа F: Китай – Замбия
11:30 мск, группа G: Швеция – Австралия
13:30 мск, группа Е: Япония – Великобритания
14:00 мск, группа F: Нидерланды – Бразилия
14:30 мск, группа G: Новая Зеландия – США
Хоккей на траве, групповой этап
3:30 мск, мужчины, группа А: Япония – Австралия
4:00 мск, мужчины, группа А: Новая Зеландия – Индия
5:45 мск, мужчины, группа B: Нидерланды – Бельгия
6:00 мск, мужчины, группа А: Аргентина – Испания
12:30 мск, мужчины, группа B: Великобритания – ЮАР
13:00 мск, мужчины, группа B: Канада – Германия
14:45 мск, женщины, группа А: Нидерланды – Индия
15:15 мск, женщины, группа А: Ирландия – ЮАР
Токио-2020
Президент ВАДА разочарован цветами флага России на форме ОКР
Токио-2020
Академическая гребля и стрельба из лука. Программа 1-го дня Игр