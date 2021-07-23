Во второй день Олимпиады в Токио уже можно вовсю топить за Россию.

Бадминтон, групповой этап

7:00 мск: Ким Аструп/Андерс Расмуссен (Дания) – Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия)

Токио-2020 «Чистейший расизм». Певца из Сенегала отстранили от открытия ОИ 3 ЧАСА НАЗАД

Баскетбол 3х3, групповой этап

4:15 мск, женщины: Россия – Япония

8:00 мск, женщины: Россия – Китай

9:00 мск, мужчины: Россия – Китай

16:00 мск, мужчины: Нидерланды – Россия

Бокс, квалификация, 1/16 финала

5:48 мск, женщины до 69 кг: Саадат Далгатова (Россия) – Байсон Маникон (Тайланд)

11:00 мск, женщина до 57 кг: Людмила Воронцова (Россия) – Ирма Теста (Италия)

Велоспорт

5:00 мск, мужчины, шоссе, групповая гонка (розыгрыш медалей): Александр Власов, Ильнур Закарин, Павел Сиваков

Ильнур Закарин Фото: Getty Images

Водное поло, групповой этап

13:50 мск, женщины, группа B, Китай – Россия

Волейбол, групповой этап

8:20 мск, мужчины, группа B, Россия – Аргентина

Пляжный волейбол, групповой этап

10:00 мск, мужчины, группа A: Россия – Испания

Спортивная гимнастика, квалификация

4:00 мск, мужчины, многоборье, личное первенство, группа 1: Давид Белявский, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян, Александр Карцев, Владислав Поляшов

Денис Аблязин (shvsm-penza.ru) Фото: Other Agency

Дзюдо

5:00 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, предварительный раунд: Роберт Мшвидобадзе (Россия) – не определен

5:10 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/16 финала: Ирина Долгова (Россия) – Сония Бхатта (Непал)

Конный спорт, квалификация

11:00 мск, выездка, индивидуальное первенство: Инесса Меркулова, Александра Максакова, Татьяна Костерина

Плавание, предварительные заплывы

13:00 мск, мужчины, 400 м, комплексное плавание: Максим Ступин

13:35, женщины, 100 м, баттерфляй: Арина Суркова, Светлана Чимрова

13:30 мск, мужчины, 400 м, вольный стиль: Александр Егоров, Мартин Малютин

14:35 мск, мужчины, 100 м, брасс: Антон Чупков, Кирилл Пригода

14:48 мск, женщины, 4х100 м, вольный стиль: Россия

Стрельба

2:30 мск, женщины, винтовка пневматическая, 10 м, квалификация: Анастасия Галашина, Юлия Каримова

7:00 мск, мужчины, пистолет пневматический, 10 м, квалификация: Артем Черноусов, Вадим Мухаметянов

Стрельба из лука

4:46 мск, микст, командное первенство, 1/8 финала: Турция – Россия

Теннис

5:00 мск, мужчины: 1/32 финала: Александр Бублик (Казахстан) – Даниил Медведев (Россия)

5:00 мск, мужчины: 1/32 финала: Аслан Карацев (Россия) – Томми Пол (США)

Даниил Медведев Фото: Getty Images

5:00 мск, женщины: 1/32 финала: Сара Серрани (Италия) – Анастасия Павлюченкова (Россия)

5:00 мск, мужчины, парный разряд, 1/16 финала: Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) – Рам Раджив/Франсис Тиафо (США)

5:00 мск, женщины, парный разряд, 1/16 финала: Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия)

Настольный теннис, квалификация

8:15 мск, женщины, раунд-I: Яна Носкова (Россия) – Притика Паваде (Франция)

8:15 мск, мужчины, раунд-I: Кирилл Скачков (Россия) – Дмитрие Леваяц (Сербия)

Тхэквондо

4:56 мск, мужчины, до 58 кг, 1/8 финала: Михаил Артамонов (Россия) – Мохамед Жендуби (Тунис)

Тяжелая атлетика

3:50 мск, женщины, 49 кг, группа B, квалификация: Кристина Соболь

Токио-2020 Теннис, дзюдо и русские в баскетболе 3х3. Программа 2-го дня ОИ 4 ЧАСА НАЗАД