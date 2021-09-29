Билеты на зимние Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине будут доступны только болельщикам, которые проживают в материковом Китае из-за противодействия распространению коронавируса.

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«Требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются и будут опубликованы в надлежащее время, как только они будут сформулированы.

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МОК и Международный паралимпийский комитет (IPC) приветствуют решение разрешить продажу билетов зрителям, проживающим в материковой части Китая. Это будет способствовать развитию зимних видов спорта в Китае, давая этим зрителям опыт Олимпийских и Паралимпийских игр в зимних видах спорта, а также создавая благоприятную атмосферу на объектах», – цитирует пресс-релиз МОК «Р-Спорт»

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Паралимпиада – с 4 по 13 марта 2022 года.

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