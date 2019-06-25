В программу Олимпийских игр-2024 предварительно включили четыре новых вида – это брейк-данс, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

Это решение приняли сегодня, 25 июня, на 134-й сессии Международного олимпийского комитета. Оргкомитет «Париж-2024» имел возможность предложить дополнительные виды для их включения в программу Игр.

«Четыре вида спорта, которые предложил Париж, абсолютно соответствуют Олимпийской программе-2020. Они делают программу более гендерно сбалансированной и более урбанистичной, а также привлекают молодое поколение», – прокомментировал президент МОК Томас Бах.

На соревнованиях по брейк-дансу примут участие по 16 человек в мужской и женской сетках. В скейтбординге разыгрывают четыре комплекта медалей – по два у каждого гендера, на уличной локации и в парке. За награды поборются 96 атлетов (по 48 у парней и девушек).

В спортивном скалолазании также выявят сильнейших в четырех дисциплинах – по две у мужчин и женщин. В серфинге разыграют два комплекта медалей на короткой доске.

Брейк-данс был включен в программу юношеской Олимпиады-2018. Первым чемпионом стал Сергей Bumblebee Чернышев из сборной России.

Летние Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Финальное одобрение четырех новых видов спорта пройдет на исполкоме МОК в декабре 2020 года.

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