«Самое ценное, что есть у страны – люди, а не флаг». Твиттер – об отстранении России от Игр-2018

Социальные сети разделились на две равномерные группы: сторонники бойкота и противники бойкота Игр.

Василий Уткин – среди противников. В твиттере он запустил петицию с посылом «Россию представляют люди, а не флаги».

Василий Конов подтверждает, что ничего плохого в этом нет. В последний раз без флага очень даже хорошо получилось.

Мужской журнал MAXIM радуется хотя бы такому допуску российских спортсменов.

Ирина Роднина считает, что решение МОК продиктовано страхами.

В противоположном лагере премущественно чиновники и общественные деятели.

В том числе и Николай Валуев.

А еще президент «Локомотива». Решение МОК он назвал дискриминацией.

Кто-то шутит про отстранение сборной России агрессивно.

Кто-то шутит пошло.

А кто-то выступает советником для президента РФ Владимира Путина.

Флаг для сборной России предлагают совсем альтернативный.

Бонус – пассаж Марии Захаровой, директора департамента информации и печати в МИД России, но не в твиттере, а в фейсбуке.

МОК допустил Россию до Олимпиады под нейтральным флагом. Что произошло

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