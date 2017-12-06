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«Самое ценное, что есть у страны – люди, а не флаг». Твиттер – об отстранении России от Игр-2018
В обществе раскол: российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан без государственной символики.
Социальные сети разделились на две равномерные группы: сторонники бойкота и противники бойкота Игр.
Василий Уткин – среди противников. В твиттере он запустил петицию с посылом «Россию представляют люди, а не флаги».
Василий Конов подтверждает, что ничего плохого в этом нет. В последний раз без флага очень даже хорошо получилось.
Мужской журнал MAXIM радуется хотя бы такому допуску российских спортсменов.
Ирина Роднина считает, что решение МОК продиктовано страхами.
В противоположном лагере премущественно чиновники и общественные деятели.
В том числе и Николай Валуев.
А еще президент «Локомотива». Решение МОК он назвал дискриминацией.
Кто-то шутит про отстранение сборной России агрессивно.
Кто-то шутит пошло.
А кто-то выступает советником для президента РФ Владимира Путина.
Флаг для сборной России предлагают совсем альтернативный.
Бонус – пассаж Марии Захаровой, директора департамента информации и печати в МИД России, но не в твиттере, а в фейсбуке.
МОК допустил Россию до Олимпиады под нейтральным флагом. Что произошло
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