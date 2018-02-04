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Флаг команды атлетов из России на открытии Игр-2018 понесет волонтер
Никаких русских спортсменов с флагом, только нейтральный парень.
Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что флаг команды Олимпийских атлетов из России понесет специально назначенный волонтер.
«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».
- На Олимпийских играх в Пхёнчхане выступят 169 спортсменов из России. Они будут соревноваться под нейтральным флагом.
- Церемония открытия Игр-2018 пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.
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