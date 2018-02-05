ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Комиссия МОК отказала 15 оправданным россиянам в допуске на Олимпиаду-2018

Комиссия МОК отказала 15 оправданным россиянам в допуске на Олимпиаду-2018
Р-Спорт

Вчера в 08:24Обновлено Вчера в 08:58

Как предсказуемо.

МОК ответил отказом на запрос прислать приглашения на Игры-2018 в Пхёнчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпиад, но оправданы CAS.

«Запрос о приглашении 15 спортсменов и тренеров для участия в Олимпиаде в Пхенчане отклонен.

Чтобы дать дополнительную уверенность в том, что вся информация, имеющаяся в распоряжении комиссии, была проанализирована и оценена, комиссия рассмотрела дела всех 13 спортсменов, используя ту же методологию, что и 16 и 17 января 2018 года – в индивидуальном порядке и анонимно», – говорится в сообщении МОК.

  • В декабре МОК пожизненно отстранил 43 российских спортсмена, чьи результаты на Олимпиаде-2014 были аннулированы.
  • 31 января CAS оправдал 28 атлетов.

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