Комиссия МОК отказала 15 оправданным россиянам в допуске на Олимпиаду-2018

МОК ответил отказом на запрос прислать приглашения на Игры-2018 в Пхёнчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпиад, но оправданы CAS.

«Запрос о приглашении 15 спортсменов и тренеров для участия в Олимпиаде в Пхенчане отклонен.

Чтобы дать дополнительную уверенность в том, что вся информация, имеющаяся в распоряжении комиссии, была проанализирована и оценена, комиссия рассмотрела дела всех 13 спортсменов, используя ту же методологию, что и 16 и 17 января 2018 года – в индивидуальном порядке и анонимно», – говорится в сообщении МОК.

В декабре МОК пожизненно отстранил 43 российских спортсмена, чьи результаты на Олимпиаде-2014 были аннулированы.

31 января CAS оправдал 28 атлетов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме