ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Депутат ГД Дмитрий Свищев – о решении МОК: «Это чистый расизм в отношении России»

Депутат Госдумы Свищев – о решении МОК: «Это чистый расизм в отношении России»
Р-Спорт

Вчера в 14:44Обновлено Вчера в 14:53

Выдвинуто предложение реформировать Международный олимпийский комитет.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал отказ МОК пригласить на Игры оправданных CAS российских атлетов.

«Реакция МОК на решение CAS была ожидаема. Отказ нашим спортсменам в приглашении на Олимпиаду в Южной Корее в очередной раз подтверждает яркую политическую ангажированность в отношении российского спорта.

Давайте называть вещи своими именами: это уже чистый расизм в отношении нашей страны. В случае с россиянами все решения МОК окрашены в русофобские тона и дискредитируют принципы олимпийского движения.

После такого возникает совершенно справедливый вопрос: а не пора ли реформировать сам МОК, а не рассуждать им о реформе CAS», – заявил Свищев «Р-Спорт».

  • ОКР попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 спортсменам из 28 оправданных в CAS, но получил отказ.
  • Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Фейсбук очень приятен и спортивен

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