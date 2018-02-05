Депутат ГД Дмитрий Свищев – о решении МОК: «Это чистый расизм в отношении России»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал отказ МОК пригласить на Игры оправданных CAS российских атлетов.

«Реакция МОК на решение CAS была ожидаема. Отказ нашим спортсменам в приглашении на Олимпиаду в Южной Корее в очередной раз подтверждает яркую политическую ангажированность в отношении российского спорта.

Давайте называть вещи своими именами: это уже чистый расизм в отношении нашей страны. В случае с россиянами все решения МОК окрашены в русофобские тона и дискредитируют принципы олимпийского движения.

После такого возникает совершенно справедливый вопрос: а не пора ли реформировать сам МОК, а не рассуждать им о реформе CAS», – заявил Свищев «Р-Спорт».

ОКР попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 спортсменам из 28 оправданных в CAS, но получил отказ.

Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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