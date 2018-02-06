32 российских спортсмена подали иск к МОК за дискриминацию по принципу гражданства

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd сообщила, что 32 российских спортсмена, не получивших приглашения для участия в ОИ-2018, подали иск к МОК в Суд Трибунала Лозанны.

«32 российских спортсмена, не получивших приглашения для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, подали коллективный иск к МОК в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх.

В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере», – цитирует источник «РИА Новости».

Список подавших апелляции выглядит следующим образом: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все – шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все – биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все – конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба – лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба – фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все – бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все – хоккей).

Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал их пожизненное отстранение от участия в ОИ за нарушение антидопинговых правил.

Решение Суда не послужило для МОК поводом допустить восстановленных спортсменов до Игр.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

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