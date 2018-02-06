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МОК откроет на время Олимпиады центры для спортсменов, подвергавшихся насилию
Грядет новая череда признаний.
МОК отреагировал на скандал с сексуальными домогательствами в американской гимнастике.
В Пхёнчхане на время Олимпиады-2018 будут открыты четыре центра для оказания медицинской и психологической помощи спортсменам, подвергавшимся домогательствам или сексуальному насилию.
Вдобавок жертвам будет предоставлена юридическая консультация, передает AFP.
- Ранее бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюремного заключения.
- Нассара обвинили в домогательствах 156 женщин, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэль Дуглас и Маккайлу Марони.
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