ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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МОК откроет на время Олимпиады центры для спортсменов, подвергавшихся насилию

МОК откроет на время Олимпиады центры для спортсменов, подвергавшихся насилию
Eurosport

22 ч. назад

Грядет новая череда признаний.

МОК отреагировал на скандал с сексуальными домогательствами в американской гимнастике.

В Пхёнчхане на время Олимпиады-2018 будут открыты четыре центра для оказания медицинской и психологической помощи спортсменам, подвергавшимся домогательствам или сексуальному насилию.

Вдобавок жертвам будет предоставлена юридическая консультация, передает AFP.

  • Ранее бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюремного заключения.
  • Нассара обвинили в домогательствах 156 женщин, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэль Дуглас и Маккайлу Марони.

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