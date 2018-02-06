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Daily Mail: британские спортсмены пропустят церемонию открытия ОИ в случае морозов
Кто бы мог подумать, что на зимней Олимпиаде будет холодно.
Часть атлетов сборной Великобритании может пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане из-за сильных морозов.
9 февраля ожидается минус 21 градус. Руководство сборной Великобритании считает, что такая погода может пагубно сказаться на здоровье спортсменов. В частности, тем атлетам, которые будут выступать в соревнованиях в период с 9 по 10 февраля, рекомендуется остаться в Олимпийское деревне и продолжить подготовку к турниру.
5 февраля ТАСС в оргкомитете Игр сообщили, что все зрители церемонии открытия получат специальный согревающий набор. Он будет включать в себя пончо, одеяло, грелку, горячие пакеты для рук и ног, а также шапку.
- Ранее президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер заявил, что соревнования по лыжным гонкам на Играх могут быть отменены, если температура упадет до минус 22 градусов.
- Церемония открытия Игр пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.
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