Daily Mail: британские спортсмены пропустят церемонию открытия ОИ в случае морозов

Часть атлетов сборной Великобритании может пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане из-за сильных морозов.

9 февраля ожидается минус 21 градус. Руководство сборной Великобритании считает, что такая погода может пагубно сказаться на здоровье спортсменов. В частности, тем атлетам, которые будут выступать в соревнованиях в период с 9 по 10 февраля, рекомендуется остаться в Олимпийское деревне и продолжить подготовку к турниру.

5 февраля ТАСС в оргкомитете Игр сообщили, что все зрители церемонии открытия получат специальный согревающий набор. Он будет включать в себя пончо, одеяло, грелку, горячие пакеты для рук и ног, а также шапку.

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер заявил, что соревнования по лыжным гонкам на Играх могут быть отменены, если температура упадет до минус 22 градусов.

Церемония открытия Игр пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.

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