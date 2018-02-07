ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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«Чемпионы не носят мех». Активистка в нижнем белье вышла протестовать на морозные улицы Пхёнчхана

«Чемпионы не носят мех». Активистка в нижнем белье вышла протестовать на морозные улицы Пхёнчхана
Eurosport

18 ч. назад

Первые сочные кадры с Олимпийских игр.

Самая жесткая акция протеста порадовала жителей столицы зимней Олимпиады-2018 Пхёнчхана.

Активистка PETA Эшли Фруно, несмотря на минус 8, вышла на улицу в одном нижнем белье и перчатках, чтобы оповестить прохожих о жестоком обращении с животными. Прохожим она демонстрировала таблички с перечеркнутым словом мех, и надписями «Чемпионы не носят мех».

Активистка PETA Эшли Фруно в одном нижнем белье вышла протестовать на улицы Пхёнчхана, несмотря на лютый мороз

Активистка PETA Эшли Фруно в одном нижнем белье вышла протестовать на улицы Пхёнчхана, несмотря на лютый морозGetty Images

Фруно продержалась 15 минут.

  • PETA – организация, ведущая борьбу за этичное обращение с животными.
  • 9 февраля в Пхёнчхане пройдет церемония открытия Игр-2018, во время которой ожидаются морозы минус 21.

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