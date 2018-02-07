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«Чемпионы не носят мех». Активистка в нижнем белье вышла протестовать на морозные улицы Пхёнчхана
Первые сочные кадры с Олимпийских игр.
Самая жесткая акция протеста порадовала жителей столицы зимней Олимпиады-2018 Пхёнчхана.
Активистка PETA Эшли Фруно, несмотря на минус 8, вышла на улицу в одном нижнем белье и перчатках, чтобы оповестить прохожих о жестоком обращении с животными. Прохожим она демонстрировала таблички с перечеркнутым словом мех, и надписями «Чемпионы не носят мех».
Активистка PETA Эшли Фруно в одном нижнем белье вышла протестовать на улицы Пхёнчхана, несмотря на лютый морозGetty Images
Фруно продержалась 15 минут.
- PETA – организация, ведущая борьбу за этичное обращение с животными.
- 9 февраля в Пхёнчхане пройдет церемония открытия Игр-2018, во время которой ожидаются морозы минус 21.
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