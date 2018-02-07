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CAS принял апелляции еще 15 недопущенных к Олимпиаде российских спортсменов

CAS принял апелляции еще 15 недопущенных к Олимпиаде российских спортсменов
Eurosport

10 ч. назад

Жалоба будет рассмотрена уже сегодня.

Специальный филиал CAS в Пхёнчхане принял к рассмотрению вторую апелляцию российских спортсменов, не допущенных МОК к участию в зимней Олимпиаде-2018.

Заявление против МОК подали 15 спортсменов: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все – скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все – конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также тренеры по санному спорту Альберт Демченко и по скелетону Сергей Чудинов.

Жалоба будет рассмотрена сегодня, в среду, 7 февраля. Кроме того, сегодня арбитраж примет решение по еще одной апелляции, поданной ранее 32 россиянами.

  • Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал их пожизненное отстранение от участия в ОИ за нарушение антидопинговых правил.
  • МОК отрицает, что решение CAS позволит российским спортсменам принять участие в Играх.

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