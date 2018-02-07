Генсек CAS: «Если мы удовлетворим апелляции россиян, их участие в ОИ будет гарантировано»

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб оценил возможность участия в Олимпиаде недопущенных к соревнованиям российских спортсменов, если CAS удовлетворит их жалобу.

«Если их апелляции будут удовлетворены, это означает, что такая возможность будет гарантирована. Это будет окончательное решение. Конечно, в теории потом возможна подача апелляции в Трибунал (Федеральный суд Швейцарии), но, на мой взгляд, это маловероятно», – сказал Риб в общении с журналистами.

Ранее CAS принял апелляции еще 15 недопущенных к Олимпиаде российских спортсменов.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

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