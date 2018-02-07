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Норвегия взяла в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов. Намек на допинг?

Норвегия взяла в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов. Намек на допинг?
Eurosport

5 ч. назад

Возможно, тут происходит что-то подозрительное.

Как сообщает NRK, олимпийская сборная Норвегии взяла в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов. В их число входят 800 доз симбикорта, по 1200 – атровента, альвеско и айромира (сальбутамола), а также 360 – вентолина.

Норвегия привезла на Олимпиаду гораздо больше противоастматических препаратов, чем Финляндия, Швеция и Германия. По количеству ингаляторов Норвегия превосходит Финляндию и Швецию в десятки раз.

  • В медальном зачете Олимпиады в Сочи Норвегия заняла второе место.
  • Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс уверен, что норвежские спортсмены регулярно принимают допинг под контролем национальной федерации.

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