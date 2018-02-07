ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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МИД РФ: «Западные медиа хотят обвинить Россию в кибератаках на ресурсы, связанные с ОИ»

МИД РФ: «Западные медиа хотят обвинить Россию в кибератаках на ресурсы, связанные с ОИ»
Eurosport

17 ч. назад

Никакой оригинальности.

МИД России объявил о готовящейся западными медиа информационной войне во время Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Нам известно, что западные СМИ планируют рассказать о псевдорасследованях на тему русского следа в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет.

К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ (Washington Post, BuzzFeed и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.)», – говорится в заявлении МИД.

  • Ранее представители МИД предупреждали об имеющемся у британских медиа задании создавать негативный образ вокруг ЧМ-2018.
  • Олимпиада-2018 стартует 9 февраля.

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