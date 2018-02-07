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Fancy Bears: власти Канады с помощью Макларена хотели устранить Россию и попасть в топ-3 ОИ-2018

Fancy Bears: власти Канады с помощью Макларена хотели устранить Россию и попасть в топ-3 ОИ-2018
Eurosport

16 ч. назадОбновлено 15 ч. назад

Вот он как.

Хакерская группировка Fancy Bears выложила на официальном сайте новые данные, согласно которым власти Канады вмешивались в работу Ричарда Макларена с целью устранить спортсменов из России и стать третьими в медальном зачете Игр в Пхёнчхане.

Сообщается, что в Канаде действовала спонсируемая правительством государственная программа «Овладеть подиумом». К успеху она привела только на домашних Играх-2010 в Ванкувере.

«Канада не попала в топ-3 на Олимпиадах в Лондоне-2012, Сочи-2014 и Рио-2016. Тогда было принято простое решение: если соперника нельзя победить, его нужно устранить.

Канадцы выбрали Россию в качестве мишени и открыли борьбу против допинга в спорте. Канадский юрист Ричард Макларен возглавил комиссию базирующегося в Канаде ВАДА, чтобы разоблачить систему допинга в России.

Истинная цель доклада Макларена ранее уже была обнародована. Его миссия была завершена. Он безупречно выполнил работу, результатом которой стало отстранение России и ее ведущих спортсменов от Игр в Пхёнчхане», – говорится в заявлении Fancy Bears.

  • Россия выступит на Играх-2018 под нейтральным флагом.
  • Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля. Ставки уже принимаются.

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