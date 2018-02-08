Следи за Олимпиадой-2018 в корейском Пхёнчхан вместе с Eurosport

Eurosport расскажет все о Белых играх и твоих любимых атлетах. На сайте Eurosport.ru тебя ждут тексты, квизы, текстовые трансляции, видео, мнение экспертов.

Статистика

Ежедневно на Eurosport.ru мы будем публиковать программу дня. Так что ты не пропустишь ни одного медального события Пхёнчхана-2018. Уже вечером 9 февраля ты найдешь календарь событий первого дня Игр в топе сайта.

А вот специальный раздел «Олимпийские игры» уже ждет тебя на главной странице.

В этом разделе ты найдешь все новости и материалы, посвященные Играм-2018, познакомишься с полным списком событий соревновательного дня. Медальный зачет Пхёнчхана-2018 ты тоже найдешь в разделе «Олимпийские игры».

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Материалы

Знаешь все об Олимпиаде? Докажи это в тематических тестах от Eurosport.ru. Не знаешь чего-то о чемпионе Игр-2018? Команда сайта тебе обо всем расскажет. Каждый день тебя ждет новая история, новый квиз и много, очень много новостей.

Видео

Посетители сайта легко найдут тематические видео об истории Игр, ролики с мнением и серьезной аналитикой экспертов Eurosport. Достаточно зайти на страницу видеораздела Eurosport.ru, добавить ее к себе в закладки и дождаться, когда первые материалы об Играх появятся на сайте.

Мультилайв

Eurosport.ru ежедневно будет вести для тебя онлайн событий Олимпиады-2018. Все-все-все, что спортсмены будут творить в Корее, найдет отражение в нашем мультилайве. Редакция сайта вооружилась парочкой аккаунтов в социальных сетях, чтобы следить за спортсменами, а потом рассказывать тебе, как кто тренируется, завтракает/обедает/ужинает, разыгрывает партнеров по команде и, возможно, ссорится с конкурентами. Или местными жителями. Или представителями МОК. Если тебе нужна Олимпиада изнутри, заходи на мультилайв Eurosport.ru.

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