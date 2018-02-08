ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Календарь Олимпиады-2018 для глоров и патриотов России

Календарь Олимпиады-2018 для глоров и патриотов России
Данил Тармасинов

12 ч. назадОбновлено 11 ч. назад

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10 февраля

Шорт-трек – мужчины, 1500 метров

Семен Елистратов

Семен ЕлистратовImago

Семен Елистратов – единственный из золотой четверки-2014, кто дошел до следующей Олимпиады. На Евро-2018 он дважды проиграл голландцу Кнегту и стал третьим в многоборье. Сезон у него получился неважным, но к главному старту Семен подошел в лучшей форме. Даже жаль, что без Ана команда OAR не наберет состав на мужскую эстафету.

11 февраля

Санный спорт – мужчины, одиночки

Круче русских мужчин-саночников только русские девушки-фигуристки. В сборной тоже баттлятся за звание первого: Роман Репилов выиграл Кубок мира-2016/17, но Семен Павличенко чаще побеждал на этапах в этом году. Они подталкивают друг друга в общем зачете, и более молодой Репилов идет третьим, но выигрывает у Павличенко всего балл. Да, фаворит все еще двукратный олимпионик Лох, но за остальные медали поборются русские.

12 февраля

Прыжки с трамплина – женщины

За медалью в сборной летит только Ирина Аввакумова. Она проводит не такой сильный год, как, допустим, прошлый. В этом у нее всего один подиум в десяти стартах (в сезоне-2016/17 – три), зато Ирина чаще финиширует в топ-10 и идет пятой в Кубке мира. В девичьем туре есть пул прыгуний, которые претендуют на медали, и Аввакумова – одна из них. В отличие от остальных, в 2017-м она не пробовала трамплин в Пхёнчхане из-за травмы, и явно расстроена отсутствием командных прыжков у женщин – Россия регулярно берет медали в соревновании четверок.

Фигурное катание – женский одиночный разряд

Евгения Медведева

Евгения МедведеваGetty Images

Вторая из бесспорных надежд Руси на золото – девушки-одиночницы. Победе Евгении Медведевой мешают сильное давление, последствия травмы и обставившая ее на московском ЧЕ Алина Загитова. На пьедестал претендует и Мария Сотскова, но есть опытная Каролина Костнер и вице-чемпионка мира Кэйтлин Осмонд.

13 февраля

Керлинг – смешанный разряд

Внезапно лучшие надежды на медали – не у женской команды. Сборная скипа Моисеевой, отобравшаяся на Олимпиаду, ни разу в этом сезоне не была на турнирах Большого шлема, а рвала только на местечковых первенствах. Пример: Моисеева с подругами побеждали на чемпионатах с рейтингом около 3,5, на Большом шлеме этот показатель начинается от 10. Команда секси Анны Сидоровой посмотрит на азиатские Игры по телевизору, хотя они попадали даже в четвертьфинал на одном из ТБШ.

Внимание глоров переключится на смешанный разряд. Брызгалова и Крушельницкий напоминают о таком виде программы: у них три победы и два поражения в финале на средненьких чемпионатах, но это хоть какая-то надежда на медали.

Шорт-трек – женщины, 500 метров

У женщин поведет Русь к медалям Софья Просвирнова. Она была в Сочи 16-летней девочкой, а теперь берет бронзу на 500-метровке – все за три недели до Пхёнчхана. Без Татьяны Бородулиной (недопустили до соревнований, как и Ана) шансы в командной гонке снижаются, но при топовой готовности лидера возможно все.

Горнолыжный спорт – мужчины, комбинация

На Павла Трихичева Россия рассчитывает лишь при большой удаче. В швейцарском Венгене он чудом попал на вторую строчку в комбинации, хотя раньше не доезжал и до 15-го места. Логика проста: если Трихичев знает, как вести себя для медалей, то у остальных нет и такого опыта. У Александра Хорошилова еще год назад были сильные попытки, но в 2018-м форма не та: три схода с дистанции и три слабых заезда.

Лыжные гонки – спринт, мужчины

Александр Большунов

Александр БольшуновGetty Images

При тотальном омоложении мужских лыж (весь мировой тур скашивает 21-летний норвежец Клэбо) посвежела и русская команда. Новый герой OAR – ровесник Клэбо Александр Большунов. Без Сергея Устюгова на него рассчитывают тренеры: Большунов хорош в спринте и пасьюте, коньком и классикой. Для длинных дистанций есть Алексей Червоткин из топ-10 малого Кубка мира, но в этом сезоне у него ровно 0 медалей. Крошечная надежда на вице-чемпиона ванкуверского спринта Александра Панжинского, но он сильно сдал после 2010-го.

15 февраля

Санный спорт – эстафета

Есть надежды на командную гонку – спаянная пара Антонов/Денисьев не подведут, но новый лидер женской сборной Батурина не выглядит стабильным бойцом. Здесь бы не помешала вице-чемпион Сочи Иванова, побеждавшая на этапе в Пхёнчхане в 2017-м и отбуцкавшая всех за две недели до Игр-2018 в Сигулде, но Россия не отстояла ее допинг-пробу.

16 февраля

Фристайл – акробатика, женщины

Следить нужно за акробатикой – мужской и женской. У девушек стабильнее всех выступает Кристина Спиридонова. 19-летняя башкирочка не выпадала из топ-10 в пяти из шести стартах сезона и взяла серебро в Дир Вэлли.

Скелетон – мужской одиночный разряд

23-летний Никита Трегубов за три недели до олимпийского финала стал чемпионом мира среди юниоров (да, это спорт для стариков). В этом сезоне он лишь раз выпал из топ-10 в гонках Кубка мира и дважды попал на пьедестал, постоянно окапываясь на четвертых-пятых местах. В марте на этапе в Пхёнчхане Трегубов остался на пятой позиции, но проиграл Томасу Дукурсу всего 0,04 секунды. Не критично, все добирается ногами и лучшей формой.

18 февраля

Фристайл – акробатика, мужчины

Максим Буров в этом сезоне уверенно борется с доминантами дисциплины из Китая и Белоруссии. В 2018-м он набрал форму и выиграл два из четырех этапов, в том числе, последний за три недели до старта Олимпиады.

Конькобежный спорт – женщины, 500 метров

Самый массовый и медалеемкий вид (14 комплектов на всех) остался почти без русских – с отказом Ольги Граф в комбинезонах OAR выступят только трое. Главной станет Ангелина Голикова. Леди в самом соку – 26-летняя конькобежка была на сочинских Играх (неудачно), в этом сезоне трижды заезжала на подиум на любимой 500-метровке. В Кубке мира она идет пятой на дистанции полкилометра, то есть при грамотной подготовке есть все шансы на награды.

20 февраля

Биатлон – смешанная эстафета

Антон Бабиков

Антон БабиковGetty Images

Единственные шансы в самом популярном из зимних видов остаются в миксте. В Пхёнчхан едут всего четыре русских атлета, у каждого из которых чисто теоретические надежды на медали. Остаются варианты по типу Венсана Жея в Ванкувере-2010, но возможностей, которые можно предсказать, просто нет.

Для Бабикова, Елисеева, Акимовой и Кайшевой микст станет финишем Игр (на классические эстафеты спортсменов просто не набирается). Хотя и тут медали неочевидны: в единственном таком формате на Кубке мира Россия с Шипулиным и Юрловой-Перхт осталась шестой. В Южной Корее не будет даже их.

21 февраля

Фристайл – ски-кросс, мужчины

Оставшаяся надежда – на ски-кросс. Сергей Ридзик показывает лучший сезон в карьере и уже обходил на дистанции олимпийского чемпиона Сочи Шапюи.

22 февраля

Хоккей – финал, женщины

Женская команда привычно борется за бронзу, но здесь минимум ожиданий. Из-за допинга игроков то отчисляют, то возвращают, а инспекторы срывают тренировки на олимпийском катке – в таких условиях невозможно нормально готовиться. Плюс уровень России таков, что еще на групповом этапе она дважды сольет Канаде с США, выйдет в четвертьфинал, возможно, окажется в полуфинале и помолется, чтобы соперник по матчу за третье место устал сильнее.

23 февраля

Фигурное катание – смешанный разряд

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир МорозовGetty Images

В мужском катании Коляда и Алиев не потянут медали, в парах за наградами (хотя и вряд ли за золотом) едут Тарасова/Морозов, а еще в меньшей степени Забияко/Энберт и Астахова/Рогонов. Боброва и Соловьев в танцах тоже попадут на подиум лишь при идеальном выступлении – по оценкам у них лишь седьмой результат в мире. И, конечно, будет просто шоком незолото в командном первенстве – виде, придуманном исключительно под победу России.

Сноуборд – биг-эйр, женщины

При желании выпендриться можно болеть за миленькую блондинку Софью Федорову. Чемпионка мира среди юниоров прилетела на первые Игры и заехала на четвертое место на взрослом этапе. А вдруг выстрелит?

24 февраля

Сноуборд – параллельный гигантский слалом

Параллельный слалом исключили из программы этой Олимпиады, а высокие скорости гигантского слалома выдерживают только Заварзина и (иногда) Соболев. Алена – обладатель малого Кубка мира-2016/17 в этой дисциплине и победитель единственной топ-гонки в Пхёнчхане, поэтому готова к новой награде. Важно не забыть про бронзовую медалистку ЧМ-2017 Тудегешеву и действующего олимпийского чемпиона Уайлда.

25 февраля

Хоккей – финал, мужчины

Олег Знарок и сборная России

Олег Знарок и сборная РоссииGetty Images

Сборная России меньше всех топов проиграла от отказа НХЛ-овцев от Олимпиады – ФХР планомерно готовилась к золоту Пхёнчхана и отсекла все лишнее, что мешает подготовке к Играм. Иногда боссы Федерации цепляли и клубы, иначе не объяснить выжженное поле в КХЛ и ростер сборной, на 98% состоящий из игроков СКА и ЦСКА. Ничего другого, кроме победы, от хоккеистов не ждут. На родине не поймут, если Ковальчук, Дацюк и Знарок вернутся из Кореи без главных медалей.

Ан, Шипулин и Устюгов не едут в Пхёнчхан. Но это не отразится на России

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