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Биатлонный женский спринт и прыжки с трамплина у мужчин. Медальная программа первого дня Игр
Пхёнчхан встречает первых чемпионов.
Биатлон
Женский спринт – 7,5 км (начало в 14:15 мск)
Лыжные гонки
Женский скиатлон 7,5 км + 7,5 км (начало в 10:15 мск)
Шорт-Трек
Мужской забег на 1500 метров (начало в 15:28 мск)
Прыжки с трамплина
Мужские прыжки с трамплина 95 метров (начало в 16:35 мск)
Конькобежный спорт
Женщины – 3000 метров (начало в 14:00 мск)
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