ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Биатлонный женский спринт и прыжки с трамплина у мужчин. Медальная программа первого дня Игр

Биатлонный женский спринт и прыжки с трамплина у мужчин. Медальная программа первого дня Игр
Eurosport

4 ч. назадОбновлено

Пхёнчхан встречает первых чемпионов.

Биатлон

Женский спринт – 7,5 км (начало в 14:15 мск)

Лыжные гонки

Женский скиатлон 7,5 км + 7,5 км (начало в 10:15 мск)

Шорт-Трек

Мужской забег на 1500 метров (начало в 15:28 мск)

Прыжки с трамплина

Мужские прыжки с трамплина 95 метров (начало в 16:35 мск)

Конькобежный спорт

Женщины – 3000 метров (начало в 14:00 мск)

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