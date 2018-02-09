Поход России за хоккейным золотом и еще 4 главные интриги Пхёнчхана

Олимпийский огонь наконец в Пхёнчхане. Корейский город с населением в 40 тысяч человек на 16 дней стал столицей зимнего спорта. Играм предшествовало много грязи: бойкот НХЛ и недопуск российских спортсменов ударили как по имиджу Олимпиады, так и по ее интригам. Но, несмотря на все старания чиновников, мощных поводов удивляться, радоваться и плакать все равно будет много.

Хоккей: борьба сборной России за золото

День, когда глава НХЛ Гэри Бэттмен объявил о неучастии лиги в Играх, стал праздничным для ФХР. Серьезное ослабление сборных Канады и США вместе с ключевыми потерями Швеции открыли России дорогу к долгожданным медалям. После бронзы в Солт-Лейк-Сити-2002 команда ни разу не поднималась на пьедестал, а последнее золото было в Альбервилле-92. Олимпийский хоккей и тогда обходился без игроков НХЛ, а страна была представлена сборной СНГ, так же без гимна и флага.

У Олега Знарка в распоряжении целый набор готовых сочетаний. Сезон КХЛ был изуродован, чтобы наиграть Ковальчука с Дацюком и Калининым, а Телегина – с Андроновым и Григоренко. Даже Капризов получил достаточно времени на Евротуре и выставочных матчах, чтобы влиться в питерскую связку Гусева и Шипачева. Ни одна другая команда не располагает такими исполнителями, которые к тому же провели вместе уйму времени. Но это все теория. А на практике есть сборная Финляндии, которая и без игроков НХЛ всегда готова расстроить русских на крупном турнире. Будут и американские студенты, чьи предшественники обыгрывали самого Харламова когда-то тогда, и канадцы, с которыми у Знарка всегда были тяжелые отношения. Матч со «Спартаком», в котором сборная победила лишь в овертайме 2:1, тоже оставляет вопросы о ее готовности. Возьмет ли Россия хоккейное золото, пусть даже не такое ценное, как ванкуверское или сочинское, одна из главных интриг Олимпиады.

Биатлон: Бё против Фуркада

Мартен Фуркад был абсолютным лидером биатлона на протяжении последних шести сезонов. Все шло к тому, что в Пхёнчхане он тоже всех уделает. Но на индивидуалке первого этапа-2017/18 в Эстерсунде возник Йоханнес Бё, ранее побеждавший француза лишь эпизодически и в основном благодаря его промахам на стрельбе. Потом Бё-младший ходом привез чемпиону 12 секунд в спринте Хохфильцена, а на масс-старте в Анси проиграл всего четыре секунды, сделав на два промаха больше. Лучше норвежец был и в Антхольце. Фуркад выигрывал, только когда Бё мазал, причем минимум дважды. Но даже в этой ситуации Мартен все еще возглавляет общий зачет Кубка мира, и вряд ли он так просто отдаст олимпийское золото молодому наглецу. Между этой парой и всеми остальными – пропасть. Противостояние двух младших должно стать украшением всей Олимпиады.

Фигурное катание: российские принцессы

Перед сезоном главной претенденткой на олимпийское золото в женском фигурном катании была только отпраздновавшая совершеннолетие Евгения Медведева. Золото двух чемпионатов мира и Европы с мировыми рекордами не оставляли альтернатив при выборе фаворита ОИ. Но еще осенью Женю забеспокоила травма ноги, из-за которой она снялась с финала Гран-при. А победу в нем одержала юниорка Алина Загитова. Две принцессы встретились на домашнем чемпионате Европы, и Загитова неожиданно выиграла. Возможно, повреждение помешало Медведевой выступить лучше, но совсем не факт, что к началу Игр она полностью восстановится. Алине тоже будет непросто бороться за главную награду в фигурном катании, имея лишь один год выступлений на взрослом международном уровне. Но тем ярче будет их противостояние, хотя в него еще могут вмешаться Кэйтлин Осмонд или Карен Чен.

Лыжный спорт: Норвегия против остального мира

Норвежские лыжники отдают первые места на Олимпиадах крайне неохотно. Но в Сочи-2014 мужская команда провалилась, не взяв ни одного золота. Женская половина отыгралась пятью победами, и, судя по результатам Кубка мира, в Пхёнчхане для них мало что изменится. Разве что, Джессика Диггинс и Криста Пярмякоски способны разок помешать Хейди Венг и Ингвильд Эстберг.

Появился лидер и у мужчин. Йоханнес Клебо победил в 10 из 13 гонок, в которых участвовал в этом сезоне. Причем делал он это, как правило, с неплохим запасом. Шансы молодого норвежца повысит отстранение Сергея Устюгова. В эстафетах положение норгов еще лучше: вместе с Йоханнесом в топ-10 мирового рейтинга входят Мартин Сундбю, Ханс Холунд и Эмиль Иверсен. Главная интрига лыжных гонок заключается в том, смогут ли Дарио Колонья, Алекс Харви, Морис Манифика, Алексей Полторанин и Александр Большунов оборвать безоговорочное правление норвежцев, взявших в Корею 6000 доз препаратов от астмы.

Общий зачет: пять лидеров

После того, как МОК ослабил сборную Россию, она теперь точно не будет претендовать на лидерство в медальном зачете. В лучшем случае – топ-10. Тут как тут Норвегия: если скандинавы сорвут джек-пот в лыжах и биатлоне, то догнать их будет в состоянии разве что Германия. У немцев более сбалансированное представительство: бобслей, биатлон, сани, двоеборье, скелетон, прыжки с трамплина – у Бундестим везде отличные шансы. Скорее всего, именно между ними будет серьезная рубка за первое место. Традиционно сильная команда у США – в основном благодаря экстремальным видам и фигурному катанию. За третью строчку со звездно-полосатыми поспорит Канада с теми же дисциплинами плюс керлинг и бобслей. А еще североамериканские команды наверняка сойдутся в финале женского хоккейного турнира.

Как всегда, успехов можно ждать от хозяев Олимпиады. Корейцы хороши во всем, что связано с коньками. Вопрос лишь в том, какого достоинства будут их медали. А зависит это во многом от голландских конькобежцев. На ЧМ-2017 тюльпаны взяли восемь золотых наград, еще две – в шорт-треке. С такими результатами они могут и в пятерку общего зачета попасть. Но на родном льду Корея сделает все, чтобы оказаться там вместо них.

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